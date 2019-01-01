أول تعليق من "ميركل" على رعشتها الشديدة للمرة الثالثة

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعد وقوع حالة ثالثة لتعرضها للرعشة الغامضة أنها تراقب صحتها وتقف موقفا مسئولا منها.



وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريديريكسين، في برلين، اليوم الخميس: "أما موضوع صحتي فيمكنني القول ما يلي: يمكنكم الانطلاق من أنني أولا أفهم مدى مسئولية منصبي وأتصرف بشكل مناسب فيما يخص المسائل المتعلقة بصحتي. وثانيًا، يمكنكم الانطلاق من أنني كشخص عادي مهتمة شخصيا بأن أكون سليمة وأراقب صحتي".



وكانت قناة "N-tv" نشرت في وقت سابق تسجيل فيديو من اللقاء الذي أجرته ميركل مع الرئيس الألماني، فرانس فالتر شتاينماير، والذي أصيبت خلاله ميركل برعشة شديدة من جديد.



وكانت الحالة الأولى لتعرض ميركل علنا للرعشة المماثلة أثناء لقائها بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. وأوضحت ميركل سبب حالتها الصحية هذه آنذاك بتعرضها لحالة جفاف شديد، مضيفة أن حالتها تحسنت بشكل جدي بعد أن شربت كثيرا من المياه.



ووقعت الحالة الثانية أثناء لقاء ميركل برئيس الوزراء الفنلندي، أنتي ريني، في برلين. ويظهر شريط الفيديو المنتشر من قبل وسائل الإعلام أن حالة الرعشة استمرت نحو دقيقة، غير أنها كانت أضعف من الأولى الأخرى.