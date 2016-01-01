كلود لوروا يختار المنتخب الأقرب للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2019

اختار "كلود لوروا" المدرب الفرنسي المخضرم صاحب التاريخ الطويل في الملاعب الإفريقية، المنتخب الأقرب للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ودرب صاحب الـ71 عامًا العديد من المنتخبات كان أهمها الكاميرون، غانا والكونغو الديمقراطية ومؤخرًا يقود توجو منذ عام 2016.



وقال "لوروا" في تصريحات للجنة الإعلامية ببطولة أمم إفريقيا عن المنافسة على اللقب: "المنتخب النيجيري هو الأقرب للفوز ببطولة أمم إفريقيا".





وتابع: "أتوقع تأهله رفقة السنغال إلى نهائي البطولة، وفوز النسور الخضر باللقب في النهاية".



ويتواجد حاليًا "لوروا" بجانب "باتريك مبوما" في استاد السويس، لحضور مباراة الجزائر وكوت ديفوار في الدور ربع النهائي في تمام الساعة السادسة.



الجدير بالذكر أن منتخب نيجيريا كان قد حسم تأهله بالأمس إلى المربع الذهبي، بعد الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 وينتظر المتأهل من الجزائر وكوت ديفوار لمواجهة في نصف النهائي.