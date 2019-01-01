تأخر انطلاقة الدوري المغربي يربك حسابات الأندية

اضطر أغلب أندية الدوري الاحترافي المغربي، إلى إجراء تعديلات كبيرة على خطتها الصيفية، بعدما تلقت خبر تأخر انطلاق الدوري لموعد غايته نهاية الشهر المقبل وليس منتصفه كما كان مقررًا.



وأمام هذا الطارئ ستضطر الفرق لتغيير برنامج المعسكرات وعدد الوديات وكذا تسريح اللاعبين لفترة خاصة، كي يتفادوا الشعور بالملل بسبب طول التحضيرات التي ستفوق الشهرين لبعض الأندية.



ولجأت فرق الدفاع الجديدي واتحاد طنجة للقيام بمعسكرات خارجية بتركيا منتصف شهر آب المقبل، فور علمها بهذا المستجد.



كما قررت أندية أخرى قطع المعسكر لأسبوع واحد كي يتسنى للاعبين التقاط أنفاسهم ومغادرة التحضيرات بسبب أجواء الحر السائدة حاليًا في أغلب المدن المغربية.



ويأتي قرار تأخر انطلاقة الدوري المغربي بسبب احتضان المغرب الألعاب الإفريقية الشهر المقبل وإجراء مباريات كرة القدم على ملعبي مولاي عبد الله بالرباط ومحمد الخامس بالدار البيضاء.