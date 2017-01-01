حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 9 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: يخفّف هذا اليوم النمط الذي اعتدت العمل به، ويجعلك متكّلًا على الآخرين في بعض الواجبات والمسؤوليات.



عاطفيًا: بالإمكان حماية استقرار العلاقة وصونها من أي اهتزاز طارئ شرط التعاطي مع الظروف والمستجدّات بتعقل ورويّة.



صحيًا: تحاول قدر الإمكان التخفيف من المشروبات الروحية والتدخين ومضاعفة ممارسة الرياضة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

