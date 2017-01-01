فيديو.. خالد فهمي: اتفاقية التجارة الحرة تحقق التنمية للدول الإفريقية

قال الدكتور خالد فهمي، الخبير المتخصص في الشئون الإفريقية، إن مصر عليها مسئولية تجاه أشقائها الأفارقة، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور كبير من خلال ما تقوم به الشركات المصرية في تنمية دول القارة السمراء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مصر تقوم بدور ريادي في المنطقة الأفريقية وتحمل مسئولية تجاه الأشقاء الأفارقة، لافتا إلى أن مصر تقوم بدور كبير في مجال استصلاح الأراضي وحفر الآبار في أفريقيا.

وأكد "فهمي"، أن مصر تقدم الدعم السياسي للأشقاء الأفارقة وتقدم حلول للقضايا السياسية العالقة بالقارة الافريقية، منوها أن اتفاقية التجارة الحرة تسعى لإزالة العقبات الجمركية وتحقيق تنمية اقتصادية للدولة الأفريقية.



