اليوم.. انطلاق مهرجان "أجازة سعيدة" بمراكز الإبداع

تنطلق في الخامسة من بعد عصر اليوم الأحد٬ مهرجان "أجازة سعيدة" بمراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية: ساحة سينما الهناجر، مركز طلعت حرب الثقافي، بيت العيني وبيت السحيمي٬ وتختتم 11 يوليو الجاري٬ تبدأ العروض في الخامسة مساء بجميع المراكز ما عدا مركز بيت العيني تبدأ في الحادية عشر صباحاَ.



هذا ويشمل برنامج " أجازة سعيدة" أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، تتضمن: ورش فنية فى مجالات مختلفة منها: الرسم، الاشغال اليدوية، الخزف وتعليم فن الكاريكاتير، بالإضافة إلى عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي منها فقرات من السيرك القومى التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وعروض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، عروض الساحر، بانتومايم، حكي، عروض مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح وتقديم عروض يومية لأفلام الرسوم المتحركة التي شاركت في الدورة الأخيرة لملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.