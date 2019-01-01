تعرف على تقييم محمد صلاح بعد خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا

قيمت شبكة "هوسكورد" العالمية، أداء لاعب منتخب مصر محمد صلاح بعد مشاركته في مباراة اليوم أمام منتخب جنوب أفريقيا.



وخسر الفراعنة بهدف دون رد في مباراة دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



وحسب شبكة "هوسكورد"، حصل صلاح على 6.310؛ حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 2.810، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 67%.



ونجح صلاح في المراوغات مرة واحدة فقط، وفاز في الصراعات الهوائية مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته مرتين.



وصوب صلاح أربعة تسديدات، واحدة خارج المرمى، وثلاثة تم اعتراضهم من قِبل الخصم.