أسعار الخضار اليوم.. "البطاطس" بـ4 جنيهات للكيلو

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالقاهرة، إن هناك استقرار في أسعار الخضار، اليوم الجمعة، وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و4 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 1.5 و2.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 2 إلى 3 جنيهات.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن سعر الجزر تراوح ما بين 3 و6 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3 و4 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 و3.5 جنيه للكيلو.



وسجلت أسعار الكوسة ما بين 1.5 و2.5 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 5 و9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومي من 2 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات، والليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيهًا.