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تقارير ومتابعات

إحدى الصور أجبرتها على الاعتذار.. حكاية 4 صور نشرتها يارا نعوم

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:54 م
يارا نعوم
يارا نعوم
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نشرت يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، زوجة عماد متعب لاعب الأهلي السابق، صورة لها مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب، عبر حسابها على إنستجرام خلال تواجدها بفندق إقامة الفراعنة.

وتضمنت الصورة يارا ونجلتيها تمارا وسيلين مع تريزيجيه، وفور نشرها تلك الصورة، أثارت جدلًا كبيرًا وتعليقات كثيرة من المتابعين لها.

لم تكن هذه الصورة هي الأولى التي تنشرها زوجة عماد متعب وتحصد إعجابات آلاف المتابعين لها.

"إطلالة كاجوال"
في مارس الماضي، نشرت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وزوجة عماد متعب نجم الأهلى السابق، صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة ومميزة بالكاجول نالت إعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات.

"صورتها وهي ملكة جمال"
في يوليو 2018، نشرت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب نجم منتخب مصر والنادى الأهلى، مجموعة صور لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور "إنستجرام" أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال مصر، وحصولها على اللقب منذ 10 سنوات.

وعلقت "يارا" على الصور: "قبل 10 سنوات كنت ملكة جمال الكون في مصر عام 2008، وكان أول ظهور لى لأشارك بعد ذلك في مسابقات ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.. نعم هذا كان لي آنذاك التعرف على كل هذه الفتيات الجميلات والعيش معهن لمدة شهر في فيتنام.. هذا أفضل شيء واجهته، وهذا هو اليوم الذي غيّر حياتي".

"صورة جعلتها تعتذر"
في العام الماضي، شاركت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم جمهورها في صورة لها عبر حسابها على موقع «إنستجرام» أثارت غضب الجمهور.

يارا ظهرت في الصورة وهي تجلس على كرسي بينما ترفع حذاءها لأعلى مما اعتبره الجمهور إهانة له، وجاءت التعليقات سلبية وتنتقد زوجة لاعب الكرة الشهير عماد متعب.

يارا نعوم ردت بعد ساعات برسالة عبر حسابها الشخصي وقالت إنها لم تكن تقصد أي إهانة بنشر هذه الصورة، وأوضحت أن الصورة قديمة وأنها سبق أن نشرتها من قبل.

"صورة ابنتها مع محمد صلاح"
نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق صورة لنجم المنتخب ونادى ليفربول محمد صلاح بصحبة ابنتيها تمارا وسيلين على البحر.

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