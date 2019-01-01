الخميس.. انطلاق موسم جديد من صالون "مصر المبدعة"

يبدأ الموسم الجديد لصالون "مصر المبدعة" الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بأمسية شعرية غنائية بعنوان "يا حبيبتي يا مصر"، في السابعة مساء الخميس المقبل، بقاعة سينما مركز الإبداع الفني، وذلك في إطار النشاط الشهري للصالون.



ومن المقرر أن يدير الصالون الشاعر محمد بهجت، وتشاركه الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز.



ويتضمن البرنامج إلقاء مجموعة من أشعار وقصائد المحبين للوطن أمثال: شوقي، حافظ، بيرم التونسي، حداد، الأبنودي، نجم، جمال بخيت وآخرين، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية أداء الفنانة فاطمة محمد علي.

