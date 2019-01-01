لاريجاني مهاجمًا واشنطن: لن ننسى ممارساتكم الخبيثة

هاجم رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن بلاده لن تنسى ممارساتهم الخبيثة، لافتًا إلى أنها تصرفات البلطجية، على حد وصفه.



ولفت إلى فرض الحظر على المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلًا: إن ترامب فرض الحظر أخيرًاعلى قائد الثورة، وفي الحقيقة أي شيء يملك خامنئي ليفرضوا الحظر عليه؟ إن هذا التصرف يشير إلى جهلهم، فقائد الثورة له الملايين من المقلدين وأن أمريكا بإجرائها هذا إنما تزرع بذور الكراهية لديهم تجاهها.



ووصف لاريجاني، الولايات المتحدة، بأنها دولة تخلق المشاكل على الصعيد الدولي، وقال إن طريق مواجهة أميركا هو الصمود والحفاظ على التضامن والاستقلال.



وأوضح لاريجاني أن واشنطن عازمة عن الرد على بعض الأسئلة التي تشير إليها إيران، فيما أشار إلى تناقضات الأمريكيين، وعلى رأسهم رئيسهم الحالي، وأضاف: لقد أرادوا تخويف الإيرانيين كالبلطجية المعربدين، وهم لم يرتكبوا القليل من مثل هذه الأخطاء.