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عالم

برشلونة يقدم دي يونغ للجمهور في هذا الموعد

السبت 29/يونيو/2019 - 11:39 م
دي يونغ
دي يونغ
وكالات
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كشفت تقارير صحفية على أن نادي برشلونة يستعد لتقديم لاعبه الجديد الهولندي فرينكي دي يونغ لوسائل الإعلام والجماهير، في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، فإن برشلونة حدد الخامس من يوليو تموز المقبل، ليكون الأول الذي يظهر فيه دي يونغ بقميص البلوغرانا في كامب نو.

ووقع دي يونغ عقده مع برشلونة في يناير الماضي، ولكن وفقًا لشروط الاتفاقية بين النادي الكتالوني وأياكس، فإن دي يونغ كان عليه أن يكمل الموسم مع فريقه الهولندي، على أن ينضم لبرشلونة في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعقد دي يونغ مؤتمرًا صحفيًا، عقب تقديمه رسميًا، للرد على أسئلة الصحفيين.

وساهم دي يونغ في تتويج أياكس بالثنائية المحلية، إلى جانب تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما ساهم في احتلال منتخب هولندا وصافة دوري الأمم الأوروبية.

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