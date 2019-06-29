بوتين: يتعين بذل جهود للارتقاء بالعلاقات الروسية-اليابانية

عقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة مجموعة العشرين.



وقال بوتين "هناك الكثير من العمل يتعين القيام به للارتقاء بالعلاقات الروسية-اليابانية إلى المستوى التالي."

وأضاف "لكن هذا سيمهد الطريق لحل أصعب القضايا التي نواجهها، بطريقة مقبولة للطرفين."



وقال بوتين وآبي، فيما يتعلق بالنزاع الإقليمي طويل الأجل، إن الحكومتين ستواصلان المفاوضات وفقا للإعلان المشترك الموقع عليه عام 1956، وفي الوقت نفسه ستمضيان قدما في الأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر المتنازع عليها.



وبدوره، قال آبي خلال المؤتمر الصحفي المشترك "لن يكون من السهل تسوية خلافاتنا، لكن القضايا التي نحتاج إلى التغلب عليها أصبحت أوضح."



عقد الاجتماع بين آبي وبوتين بعد اختتام زعماء مجموعة العشرين القمة التي استمرت يومين في أوساكا، حيث عقد الثنائي أيضا محادثات موسعة على مائدة عشاء.