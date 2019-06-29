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عالم

الجولة الجديدة لمحادثات تسوية أزمة فنزويلا تبدأ خلال أيام

السبت 29/يونيو/2019 - 11:22 م
جريدة الدستور
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تعقد جولة ثالثة من مفاوضات تسوية الأزمة الفنزويلية بين ممثلي الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو اللذين يتصارعان على قيادة فنزويلا التى كانت دولة نفطية غنية في السابق قبل أن تتدهور أوضاعها إلى حالة من الفقر والجوع وتتردى إلى أزمة سياسية خطيرة.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، عن مصادر قريبة من جولة المحادثات الثانية التى جرت في وقت سابق إنه تم تأكيد عقد الجولة الثالثة من المفاوضات التى تستهدف تمهيد الطريق أمام إنهاء الأزمة السياسية.

وأضافت الوكالة نقلا عن المصادر التى لم تكشف النقاب عن هويتها أن الجولة المقبلة من المحادثات الاستكشافية قد تجري خلال الأيام المقبلة وأنه يتم حاليا وضع التفاصيل الأخيرة الخاصة بجولة المفاوضات بما في ذلك اختيار أنسب مكان لعقدها.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات يمكن أن تجرى في باربادوس الدولة الجزيرة الواقعة في جزر الأنتيل الصغرى أو في أوسلو بالنرويج.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد فاز بفترة رئاسية ثانية خلال انتخابات مثيرة للجدل في مايو 2018.

ويلقى عليه باللائمة بشأن الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد، والتي تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية، بينما يواجه محاولات من قبل المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة لإقصائه عن السلطة.

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