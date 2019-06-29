"الباز" يستعرض أولى حلقات "ذاكرة الأمة" عن شهر يونيو (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، فيلم "ذاكرة الأمة" عن شهر يونيو، والذي أعدته إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وقال "الباز"، إن فيلم "ذاكرة الأمة" يوثق الأحداث العظيمة التي حدثت في شهر يونيو، والتي كان آخرها ثورة 30 يونيو، وتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية في 2014.

وأكد، أن فيلم "ذاكرة الأمة" هو فكرة عبقرية، واختيار كلمة "ذاكرة الأمة" ممتاز، لأن الرهان في الوقت الحالي على ذاكرة الأمة المصرية.

ووجه الدكتور محمد الباز، الشكر لصناع الفيلم، وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، لإنتاج هذا الفيلم.