طالبات الثانوية بالهرم تحرصن على المراجعة حتى اللحظات الأخيرة

حرصت طالبات الثانوية العامة بالهرم على مراجعة واستذكار المواد حتى اللحظات الأخيرة من بدء الامتحانات.



واستمر توافد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بالهرم لأداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة العلمي علوم، والرياضة البحتة(التفاضل والتكامل) لشعبة العلمي رياضات حتى الدقائق الأخيرة قبل بدء الامتحان.



ومن المقرر أن يبدأ الامتحان في تمام التاسعة، وينتهي في الثانية عشر لطلاب الشعبة الأدبية وعملي علوم بينما ينتهى في الحادية عشر لطلاب علمى رياضة.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.