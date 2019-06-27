الثلاثاء.. "المصري لحقوق المرأة" ينظم ورشة عمل عن المشاركة في المحليات

تنظم مؤسسة المركز المصري لحقوق المرأة، الثلاثاء المقبل، مؤتمر "مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلية.. نقلة نحو ديمقراطية حقيقية"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.



وأوضح المركز، أن انتخابات المجالس المحلية القادمة من أهم الانتخابات التي تشهدها مصر، لأنه لأول مرة يتم النص في الدستور على مقاعد محجوزة للمرأة والشباب، فقد نصت المادة 180 من الدستور على: " تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة".



وأكد المركز، أنها تعد فرصة كبيرة أمام المرأة والشابات والشاب للتمثيل داخل المجالس المحلية.