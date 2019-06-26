تداول أسئلة امتحان الجغرفيا عبر "السوشيال ميديا"

تداول طلاب الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، صورًا لنماذج أسئلة مادة الكيمياء، التي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوى في سابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 2019.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم)، اليوم الأربعاء، امتحان مادة (الكيمياء) بإجمالي عدد 391 ألفًا و241 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 251 ألفًا و246 طالب وطالبة، في 1817 لجنة علي مستوي الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالب طالبة.



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.