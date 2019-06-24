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الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:41 م

بعد تأكيد روسيا استعدادها لدعم القدرات الدفاعية المصرية.. تعرف على أبرز الصفقات العسكرية بين البلدين

وزير الدفاع الروسي،
وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو
محمد عمر
dostor.org/2686098

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، أن موسكو مستعدة لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية، لتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال لقائه نظيره المصري الفريق أول محمد زكي، بموسكو على هامش اجتماعات اللجنة الرباعية التي تضم وزيري دفاع وخارجية البلدين.

وترصد "الدستور" أبرز صفقات الأسلحة التي حصلت عليها مصر من روسيا لدعم قدراتها العسكرية والدفاعية:

• صفقة "ميغ-29إمإم2":
حصلت مصر على صفقات متنوعة لدعم القوات الجوية من بينها صفقة الطائرات المقاتلة والمتقدمة من طراز "ميغ-29إمإم2"، فقد حصلت على 50 مقاتلة من هذا النوع وتمتلك مواصفات الطراز الأحدث "ميغ–35"، وهي مزودة بصواريخ "خا-31"، وهي مقاتلة متعددة المهام ومزودة بأجهزة الملاحة اللاسلكية من الجيل الجديد، كما تضم الرادار ذا الشبك الطوري الإيجابي، والمنظومات البصرية اللاسلكية الإلكترونية الخاصة بمكافحة الأهداف الجوية والأرضية والأسلحة الجوية الحديثة.

• صفقة مروحات "كا 52 - التمساح":
وقعت مصر مع روسيا عقدا للحصول على حوالي 50 طائرة من هذا النوع وهي مخصصة لمواجهة المدرعات فى الحروب البرية، وتوازي المروحية الأمريكية "أباتشى"، وهي مزودة بمقاعد لقذف الطيارين حال إصابة الطائرة، كما تحتوي على منظومة رادار تسمح باكتشاف الهدف على بعد 35 كم، ومزودة بصواريخ "جرمس" القادرة على تدمير أى هدف مدرع.

• منظومة الدفاع الجوي "إس – 300":
حصلت عليها مصر من روسيا في عام 2018 ودخلت الخدنة في السنة ذاتها، فقد حصلت مصر على 4 بطاريات من المنظومة الروسية ومن المتوقع زيادة العدد، ويمكن لها ضرب 24 هدفا جويا في آن واحد أو 16 صاروخا باليستيا بسرعة 4500 متر في الثانية ومن مسافة 250 كيلومترا، وتستخدم المنظومة لتدمير الطائرات الحديثة وكذلك الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ التكتيكية قصيرة المدى والصواريخ المجنحة وطائرات الاستطلاع وطائرات التشويش.

• تحديث منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى:
وذلك بتطوير منظومة الدفاع الجوي (تور إم 2)، وتطوير منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى إلى منظومة (بوك إم 2)، لتواكب التطورات الحديثة واعتراض الأهداف المعادية.

• صفقة مقاتلات "سو-35":
كشفت مجلة new defence order strategy في 2018، عن توقيع روسيا مصر صفقة لبيعها صفقة مقاتلات "سو-35" سوبر فلانكر، بلغ عددها 24 مقاتلة بقيمة 2.4 مليار دولار.

• محطة الضبعة النووية السلمية:
وقعت مصر مع روسيا اتفاقا لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يقام بتمويل وتنفيذ روسي، للأغراض السلمية، ما يدعم حصول مصر على الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الطاقة غير المتجددة، فمن المخطط أن توفر محطة الضبعة قدرات تبلغ أكثر من 10 آلاف ميجاوات توفر 20 مليون طن وقود بترولي سنويا قيمتها تتعدي 14 مليار دولار سنويا.

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