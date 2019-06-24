مجهولون يطلقون النار على مسجد في سبتة الإسبانية

قالت وسائل إعلام محلية، إن مجهولين أطلقوا النار أربع مرات، على مسجد "مولاي المهدي"، أحد المراكز الإسلامية الأربعة الرئيسية في مدينة سبتة.



وأكد شهود عيان أن الهجوم وقع الإثنين، أثناء صلاة الفجر داخل المسجد، فيما لاذ المنفذون بالفرار.



ولم يتسبب الحادث في سقوط ضحايا، لكنه أثار حالة من الرعب والفزع بين المصلين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



جدير بالذكر أن الشرطة الإسبانية شرعت في التحقيق للوقوف على ملابسات الاعتداء.