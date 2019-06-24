القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:07 م

مجهولون يطلقون النار على مسجد في سبتة الإسبانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2685853

قالت وسائل إعلام محلية، إن مجهولين أطلقوا النار أربع مرات، على مسجد "مولاي المهدي"، أحد المراكز الإسلامية الأربعة الرئيسية في مدينة سبتة.

وأكد شهود عيان أن الهجوم وقع الإثنين، أثناء صلاة الفجر داخل المسجد، فيما لاذ المنفذون بالفرار.

ولم يتسبب الحادث في سقوط ضحايا، لكنه أثار حالة من الرعب والفزع بين المصلين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

جدير بالذكر أن الشرطة الإسبانية شرعت في التحقيق للوقوف على ملابسات الاعتداء.

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