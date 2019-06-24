مجهولون يضرمون النيران في سيارة صاحب محل بالقليوبية

أضرم مجهولون النيران في سيارة صاحب محل أثناء وقوفها بالقرب من منزله بمنطقة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية، ما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل، وحدوث حالة من الهلع بين المواطنين الذين سارعوا لمحاولة إطفائها.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد رشدي، مأمور قسم ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من "خالد محمود الحملاوي" صاحب مصنع ومقيم بمدينة بنها، مفاده إضرام مجهولين النيران في سيارته أثناء وقوفها بجوار منزله مما أدى إلى تفحمها.



تحرر محضر بالواقعة رقم 2891 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.