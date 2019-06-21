عباس يتلقى رسالة من مؤسسات وطنية تدعم إجراء انتخابات عامة في فلسطين

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، رسالة صادرة عن مؤسسات وطنية وقوى وفصائل، اجتمعت صباح أمس الخميس، في مقر مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، للتشاور ودعم موقف السيد الرئيس، الداعي لإجراء انتخابات عامة في جميع انحاء فلسطين، الضفة الغربية وبما فيها القدس وقطاع غزة، كاستحقاق دستوري وقانوني وحق للمواطنين في اختيار ممثليهم في المؤسسات الوطنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، والتزاما بقرار المحكمة الدستورية الداعي للانتخابات العامة.



وثمنت الرسالة، هذا التوجه لدى الرئيس، مؤكدة على دعم الحياة الديمقراطية والعودة الى صناديق الاقتراع واجراء الانتخابات التشريعية البرلمانية، والرئاسية بالتوالي بموجب مرسوم رئاسي.



واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من بينهم، لتنظيم حملة وطنية للانتخابات العامة، واكدوا على اهمية مشاركة الجميع في الانتخابات، وتوفير الدعم الكامل للجنة الانتخابات المركزية في عملها لتنظيم الانتخابات.