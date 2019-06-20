القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
سياسي
الخميس 20/يونيو/2019 - 09:00 م

نصري: سبب الانقلاب العسكري في تركيا سخط قيادات الجيش على أردوغان

نصري: سبب الانقلاب
محمد الشريف
dostor.org/2679470

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن ممارسات تركيا وإردوغان ليست جديدة فهناك عدد كبير من الانتهاكات والتجاوزات في ملف الحقوق والحريات وحرية الصحافة وجملة من الانتهاكات وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية منذ الانقلاب العسكري في صيف ٢٠١٦ مثل التعذيب في السجون والاعتقالات والإعدمات خارج نطاق القانون وحبس، وتعذيب الصحفيين والتنكيل بالمعارضة والخصوم السياسيين لأردوغان وغلق عدد كبير من المواقع حتى وسائل الاجتماعي لم تسلم من نظام أردوغان الاستبدادي.

وأكد نصري في تصريح له، أن سبب الانقلاب العسكري سخط قيادات الجيش ومعارضته لنظام أردوغان وسياسته وهي نتيجة أدت إلى زج الجيش التركي في حروب لا علاقة بها ومنها التدخل العسكري في سوريا ودعمه للجماعات الإرهابية كداعش والنصرة واستضافته لعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والسماح لهم ببث قنوات غير قانونية تحرض على العنف، وتشجع على قتل رجال إنفاذ القانون في مصر والمدنيين.

وأوضح نصري أن المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان سبق وأن قدم شكوى على هامش الدورة ٤٠ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ولجنة إجراء الشكاوى ضد القنوات الإخوانية التي تحرض على قتل المدنيين.

وأضاف أن هناك تقرير خرج عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية، التي أكدت أن تركيا أصبحت من أسوأ دول العالم، من حيث التعامل مع الصحفيين، حيث صنفها الاتحاد الدولي (IFJ) بأنها أكبر سجن للصحفيين بالعالم، للعام الثاني على التوالي، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون في تركيا، نصف عدد المعتقلين في العالم، الأمر الذى عده البعض بمثابة "موت للصحافة" فى البلاد المنكوبة بدكتاتورية أردوغان.

وأكد التقرير أن 319 صحفيا معتقلا يقبعون في السجون منذ محاولة الانقلاب، مشيرا إلى مذكرات اعتقال صدرت بحق 142 صحفيًّا آخرين مشردين خارج البلاد.

وأن التقرير سلط الضوء أيضا على ما يتعرض له الصحفيون فى مراكز الأمن أو السجون من أنواع متعددة من التنكيل والإساءة والتعذيب والانتهاك البدني والنفسي، حيث اشتكى العديد منهم من الضرب والتعذيب، كما اشتكت صحافيات من التحرش الجنسي، كما ركز على أن السلطات التركية، أغلقت حتى الآن 150 وسيلة إعلام، الأمر الذي أثار قلق المنظمات الحقوقية بشأن حرية الصحافة بتركيا، متهمة الرئيس رجب طيب أردوغان، باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ 12 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 12 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ سنة

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ سنة و نصف

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ سنة و نصف

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

الآن

لأول مرة.. الداخلية تستخدم طائرات "الدرونز" في تأمين الـ"كان"

تحذير خطير من السعودية لإيران بشأن مضيق هرمز

قبل انطلاق الأمم الإفريقية بساعات.. استاد القاهرة يتزين لاستقبال مباراة الافتتاح

"الإيكونوميست" تشيد بمبادرات مصر للقضاء على الفيروسات الكبدية

ads
ads
الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

منتخب زيمبابوي يهدد بعدم خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

ألبومات الصور

انتهاء القافلة المائية "كل نقطة بتفرق" فى دمياط (صور)

قبل انطلاق الأمم الإفريقية بساعات.. استاد القاهرة يتزين لاستقبال مباراة الافتتاح

صامويل إيتو وموريانتس في مؤتمر la liga‏

مؤتمر صحفي لأحمد أحمد رئيس الكاف

رياضة

راؤول يتولى تدريب الفريق الثاني لريال مدريد

منتخب السلة للناشئين يفوز على نظيره السعودي بالبطولة العربية

منتخب بنين يؤدى مرانه الأول على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

منتخب زيمبابوي يهدد بعدم خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

الرئيس نيوز

"رشاد": جولة السيسي الأوروبية عكست حجم إيمان المجتمع الدولي بأهمية مصر

لأول مرة.. تأمين استادات بطولة أمم أفريقيا بطائرات "الدرون"

انخفاض جديد في سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

وحدات طوارئ في "النقاط الساخنة" لمتابعة مياه الرى وحصر التعديات

موعد صرف مرتب "يونيو" للعاملين في الدولة

كشكول

التعليم: إرسال امتحانات الأسبوع الثالث للثانوية للمحافظات الحدودية

دراسات الزقازيق تعيد النظر فى محاضر غش الطلاب بامتحانات الفصل الثانى

دراسات القرين: نتيجة نهاية العام خلال أسبوعين

دراسات بنى سويف تفتح باب الاشتراك لمنحة 5 الأف أزهري

عميد أصول الزقازيق يتابع الامتحانات المسائية بالكلية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

أمراض القلب التاجية تسرع التدهور المعرفي المؤدي للخرف

الظهور الأول لطائرة كهربائية لنقل الركاب في معرض باريس الجوي

طبيب يقشّر العنب لأكثر من 20 عاما.. والسبب؟

الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎