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الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:20 ص

طالبات علمي رياضة: امتحان الديناميكا سهل لكن الوقت غير كافي

طالبات علمي
طالبات علمي
رضوي عبدالغني
dostor.org/2672882

خرجت منذ قليل طالبات علمي رياضة، عقب انتهاء امتحان مادة الديناميكا، بمدرسة عابدين الثانوية بنات التابعة لمنطقة باب اللوق، بمحافظة القاهرة.

وأعربت بعض الطالبات عن سهولة امتحان مادة الديناميكا، وأكدوا أن الأسئلة التي اشتمل عليها الامتحان كانت مباشرة، ولكن هناك بعض الأسئلة التي كانت تحتاج إلى التركيز ووقت إضافي.

وقالت رانيا خالد، إن الامتحان كان سهلا، لكن الوقت غير كافي، مطالبة بمد وقت امتحان الديناميكا إلى ثلاث ساعات.

وأكدت ضحي السيد، كلامها، أن الامتحان يعتمد على القوانين والأسئلة المباشرة.

وأعلنت الإدارة العامة للامتحانات إنه تم تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من السادة العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما تم تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

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