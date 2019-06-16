تراجع أسعار 36 سلعة فى أول 10 أيام من الشهر الجارى بالصين

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الأحد أن 36 سلعة رأسمالية رئيسة مراقبة من الحكومة قد شهدت انخفاضًا في أسعارها في بداية الشهر الجاري مقارنة بالأيام العشرة السابقة للفترة المذكورة.



وأشارت النتائج إلى أن من بين السلع الـ 50 المراقبة من المصلحة المذكورة، بما فيها أنابيب الفولاذ غير الملحومة والغازولين والفحم والأسمدة والكيماويات، شهدت 36 منها انخفاضا في أسعارها خلال الفترة من 1 وحتى 10 الشهر الجاري، بينما سجلت عشرة سلع ارتفاعًا وأربعة منها بقيت دون تغير.



وتعتمد القراءة التي تصدر كل عشرة أيام على قاعدة من مسح لنحو 1700 بائع جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة في البلاد.