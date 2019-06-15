غياب 91 طالبًا عن أداء امتحان "الاستاتيكا" بكفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، غياب 91 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة شعبة "علمي رياضة"، عن أداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".



وقالت الغرفة، في بيان صحفي، إنه قد أدى 2048 طالبًا وطالبة فى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، وتغيب 91 طالبًا وطالبة عن حضور الامتحان.



وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، أن الهدوء يسود جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، ولم يتم رصد أى مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم حتى الآن.



الجدير بالذكر، أنه يُؤدى 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى فى محافظة كفر الشيخ، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، فى 69 لجنة منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.