"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

تمكن فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، من توصيل سيدة مسنة، بالغة من العمر 100 عام إلى منزل نجلتها.



وكان فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، تمكن من إنقاذ سيدة مسنة تعانى من الزهايمر من المبيت بالشارع.



وكان أحد المواطنين أرسل شكوى إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أفاد بوجود سيدة أمام مستشفى الأمريكان، بشارع سعيد بطنطا عمرها يتجاوز التسعين عاما بلا مأوى.



على الفور تحرك أعضاء الفريق إليها، وتبين أنها تعاني من الزهايمر، وكانت في حالة إعياء ولا تعرف أى شيء؛ وأودعها الفريق في إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.



وأكد مصدر بمديرية التضامن، أن الفريق يلتقى بلاغات المواطنين عن المشردين والأطفال بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨ ورقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.