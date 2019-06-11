جمال بوحسن لـ"الدستور": رغم المقاطعة.. النظام القطري يتلون كالحرباء

أكد النائب السابق بمجلس النواب البحريني جمال بوحسن، بأن النظام القطري لازال يكابر ويعاند ويتلون كالحرباء بالرغم من مرور عامين على مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، والتظاهر بأن المقاطعة غير مؤثرة على نظامه.



وقال الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن الأزمة القطرية باتت مصدر قلق وإزعاج لمعظم الدول العربية بسبب تعنت النظام القطري وعدم استجابته لمطالب الدول الأربع من جهة، وارتماء النظام القطري في أحضان النظامين الإيراني والتركي واعتماد الدوحة على جماعة الإخوان الإرهابية، مما يدعو الدول العربية إلى الإحساس بالقلق من هذه التصرفات غير المسئولة، والتي تشكل خطر على الأمن القومي العربي.



وأكد النائب «بوحسن»، أن المبادرات سواء الأمريكية أو الأوربية أو الخليجية لحل الأزمة، لم تؤت ثمارها بسبب تعنت النظام القطري وتمسكه بموقفه الأرعن ورفضه لكل المساعي الحميدة لحل الأزمة.



وأضاف «بوحسن»، بأن الأزمة مع النظام القطري باتت مصدر تهديد لدول المنطقة بسبب استعانة نظام الدوحة لقوي أجنبية وإقامة قواعد لدول لديها أطماع توسعية ولديها أجندات خاصة لبسط نفوذها على دول المنطقة، وهو ما يشكل تهديد خطير لدول مجلس التعاون الخليجي.



وقال النائب جمال بوحسن، بأن عامين من المقاطعة والنظام القطري يتلون في تبرير مواقفه غير المسئولة وغير المفهومة للعالم، ويحاول جاهدًا شراء المواقف والولاءات السياسية بدولارات النفط من أجل إقناع العالم بأنه مظلوم، إلا أن العالم يشاهد جليًا التخبط القطري في تفسير ما يقوم به من تهديد للمنطقة وللأمن القومي العربي.