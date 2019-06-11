أثيوبيا: الأطراف السودانية توافق على مواصلة المباحثات لتشكيل مجلس انتقالي‎

قال المبعوث الإثيوبي إلى السودان اليوم الثلاثاء، إن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.



وأبلغ المبعوث الخاص محمود درير الصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.



وتأتي تصريحات درير بالتزامن مع إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة أنها ستعلّق حملة عصيان مدني وإضراب عام، بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء، وحتى إشعار آخر.