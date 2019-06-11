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رياضة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:35 م

خالد مرتجي يطير إلى سويسرا لمتابعة شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة

خالد مرتجي يطير إلى
محمد الدكر
dostor.org/2663156

- لجنة التخطيط ترفض التعاقد مع اللاعب الأوروجوايانى جاستون سيرينهو
ينظر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية المصرية، غدا، الشق المستعجل فى الدعوى المقدمة من الأهلى ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم، للشكوى من عدم تكافؤ الفرص بين فرق الدورى العام.
وتستعد الإدارة الحمراء لتجهيز ملف خاص لتقديمه خلال ساعات إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» احتجاجًا على قرارات «الجبلاية» بشأن أزمة جدول الدورى ومؤجلاته.
وتشهد جلسة اليوم الاستماع إلى دفاع الطرفين للبت فى شكوى القلعة الحمراء التى تقدم بها محمد عثمان، المستشار القانونى للنادى، فى 11 صفحة، يطالب فيها بالالتزام بقرار الانتهاء من مسابقة الدورى العام قبل يوم 30 يونيو الجارى، وفتح باب قيد اللاعبين فى 1 يوليو، وفقًا لما أقره اتحاد الكرة نفسه فى إخطاره السابق لـ«فيفا» قبل انطلاق الموسم.
وكشفت مصادر عن أنه يحق للطرفين المتقاضيين الطعن والاستئناف على القرارات الصادرة من مركز التسوية والتحكيم فى هذه الدرجة، مشددين على أنه لا يحق لرئاسة اللجنة الأوليمبية التدخل فى القرارات الصادرة عن المركز.
واستعانت إدارة الأحمر فى إعداد ملف «فيفا» بعدد من الخبراء فى اللوائح والقوانين الدولية تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التصعيدية المنصوص عليها فى قانون الرياضة أمام جميع الجهات المعنية، بدءًا من لجنة التظلمات بـ«الجبلاية» ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية المصرية، ووصولًا إلى «فيفا» والمحكمة الرياضية الدولية.

كما استعانت بالمحامى السويسرى مونتيرى، الذى كان مسئولًا عن عدد من قضايا النادى أمام «فيفا» للدفاع عن حق النادى، وتعاونت مع أحد مراكز الترجمة الدولية المعتمدة لترجمة جميع الوثائق والفيديوهات التى تظهر تضارب تصريحات مسئولى الجبلاية وبطلان إجراءاتهم بشأن البطولة.

وكلفت الإدارة خالد مرتجى، عضو المجلس الأحمر، بالسفر إلى سويسرا لترتيب جميع الإجراءات المطلوبة لحفظ حقوق النادى فى شكواه المقدمة بخصوص القرارات التى اتخذها مجلس «الجبلاية» فى بطولة الدورى موسم 2018ــ 2019، بشأن بعض المباريات الأخيرة فى المسابقة التى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص وقواعد اللعب النظيف ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة، وفق النادى.
واستند المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب فى شكواه لـ«فيفا» إلى عدة نقاط أساسية، مفادها أن اتحاد الكرة سبق أن أخطر الاتحاد الدولى فى مخاطبات رسمية فى سبتمبر الماضى، بأن الدورى والموسم الكروى سينتهى فى 30 يونيو 2019، مع فتح باب قيد وانتقال اللاعبين حتى 15 سبتمبر المقبل، وهو ما خالفه مجلس الجبلاية بقراراته الأخيرة.
كما تضمنت الشكوى مسألة عدم تكافؤ الفرص أمام الأهلى فى الموسم الحالى بعد إجباره على اللعب كل 3 أيام، وهو ما لم يحدث مع أقرب منافسيه، رغم تشابه الظروف فى البطولات الإفريقية، بالإضافة إلى تصريحات لمسئولى الزمالك وبيراميدز حول وجود تعاون فى الصفقات والتمويل المالى بين الناديين.
وفى سياق مختلف، رفضت لجنة التخطيط بالأهلى، برئاسة طه إسماعيل، التعاقد مع اللاعب الأوروجوايانى جاستون سيرينهو، جناح فريق «صن داونز» الجنوب إفريقى، رغم ترشيحه من قبل مارتن لاسارتى، المدير الفنى، لتعويض رحيل النيجيرى جونيور أجاى عن الفريق فى الموسم المقبل.
وتحفظت اللجنة على استقدام «سيرينهو» نظرًا لفشل أغلب لاعبى أمريكا اللاتينية فى التأقلم مع طريقة لعب النادى فى السنوات الماضية، وعلى رأسهم الكولومبى «كاستلو» الذى لعب للفريق فى عهد مانويل جوزيه.

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