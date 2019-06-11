ديلي ميل: كريستي لا تمتلك أوراق ملكية تمثال توت عنخ آمون

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تمثال توت عنخ آمون المقرر عرضه للبيع في دار مزادات كريستي في العاصمة البريطانية لندن، يعد تمثال استثنائي للملك الصبي.



وتابعت أن السلطات المصرية اشترطت على كريستي تقديم الأوراق التي تثبت ملكية التمثال، إلا أن الأخيرة لا تمتلك هذه الوثائق.



وأضافت أن كريستي مصرة على أن بيع التمثال تم بشكل قانوني، بينتما تصر مصر على ضرورة عودة التمثال.



وأشارت إلى أن مصر لجأت في النهاية لمنظمة اليونسكو من أجل إيقاف البيع، حيث تعمل المنظمة مع الحكومة المصرية للحفاظ على التراث الفرعوني.



وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد كشفت عن عملية البيع، وإخطار دار مزادات كريستي للحكومة المصرية من خلال السفارة في لندن بإجراءات البيع.