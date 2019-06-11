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اقتصاد
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:41 ص

رفض نهائى لأكبر عملية تعديل على ورقة الدولار الأمريكى

دولار أمريكى
دولار أمريكى
وكالات
dostor.org/2661733

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إجراء أكبر عملية تعديل على العملة المحلية، بعد قضية تقدم بها أحد الملحدين، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز".

وأوضح المصدر أن المحامي الملحد مايكل نيودو خسر القضية التي رفعها أمام المحكمة العليا، وطالب فيها بإزالة عبارة "نثق في الله" الشهيرة من عملة الدولار الأمريكية.

ويقول نيودو، الذي جرى تأييده من طرف عدد من الملحدين، إن الحكومة الأمريكية "تنتهك معتقدهم الديني"، الذي لا يؤمن بوجود آله.

وكشف موقع "فوكس نيوز" أن قضية نيودو تم رفضها جملة وتفصيلا "دون تقديم أي تبرير".

وحررت هذه العبارة لأول مرة على العملية الأمريكية عام 1864، قبل أن يتم تعميمها على مختلف العملات المعدنية والسندات الورقية في عام 1955.

وكان نيودو قد تقدم بقضية مشابهة، قبل أعوام، حين طالب بإزالة عبارة "في ظل الله" من قسم الولاء (القسم الأمريكي).

كما حاول سابقا منع "أي إشارات دينية" في حفلي تنصيب الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما، دون جدوى.

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