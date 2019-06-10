"ظنه مرحاض".. راكب يفتح باب الطوارئ في طائرة باكستانية

شهدت رحلة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، الجمعة الماضي، واقعة غريبة، حيث فتح راكب بالخطأ بابا للخروج في حالة الطوارئ ظنا منه أنه باب المرحاض.



ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن متحدث باسم شركة الطيران قوله إن الواقعة تسببت في تأخير الرحلة 702 التي كانت في طريقها من مانشستر البريطانية إلى إسلام آباد الباكستانية لمدة 7 ساعات، وأكد أن جميع الركاب في أمان.



وذكرت هيئة الطيران المدني، في بيان، أنه تم إجلاء 40 راكبا من الطائرة إثر الواقعة، فيما رفض مطار مانشستر التعليق.



وحدثت وقائع مشابهة على متن طائرات في السنين الأخيرة، بحسب «سي إن إن»، منها القبض على راكب مسن في مقاطعة صينية، خلال مايو، إثر محاولته فتح مخرج الطوارئ المجاور لمقعده بطائرة خلال عملية الهبوط بغرض اختصار وقت النزول مع بقية الركاب.



وكذلك سقط باب للطوارئ خلال رحلة لطائرة تابعة لشركة دانا ايرلاينز، خلال فبراير 2018، أثناء هبوطها في العاصمة النيجيرية أبوجا.