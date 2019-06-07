قبل انطلاقها.. تفاصيل جدول الثانوية العامة
ينطلق مارثون الثانوية العامة، غدًا السبت، فى الساعة الـ9 صباحًا، ويؤدى حوالى 685 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 8 يونيو حتى 3 يوليو المقبل.
ويرصد "الدستور" بالمواعيد تفاصيل جدول الثانوية العامة:-
- السبت 8 يونيو امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.
- الإثنين 10 يونيو امتحان الاقتصاد والإحصاء.
- الأربعاء 12 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
- السبت 15 يونيو امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".
- الإثنين 17 يونيو امتحان مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.
- الأربعاء 19 يونيو إجازة من الامتحانات.
- السبت 22 يونيو امتحان الفيزياء والتاريخ.
- الإثنين 24 يونيو إجازة من الامتحانات.
- الأربعاء 26 يونيو امتحان الكيمياء والجغرافيا.
- السبت 29 يونيو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
- الإثنين 1 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
- الأربعاء 3 يوليو يختتم الطلاب الامتحانات بمادة الرياضيات البحتة" الجبر والهندسة الفراغية".