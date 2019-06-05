رئيس وزراء كندا يقبل بنتائج لجنة "الإبادة الجماعية" لسكان أصليين

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الحكومة الاتحادية قبلت بنتائج لجنة وطنية، خلصت إلى أن أعمال القتل والاختفاء بحق نساء وفتيات من السكان الأصليين في أنحاء البلاد على مدار عدة عقود، ترقى إلى حد "الإبادة الجماعية".



إلا أنه حث الكنديين على التركيز على حلول للأزمة الحالية بدلا من الاستغراق في الماضي أو تبديد طاقتهم في مناقشات حول تحديد تعريف الإبادة الجماعية.



وكانت لجنة التحقيق الوطنية في اختفاء وقتل نساء وفتيات من السكان الأصليين، خلصت إلى أن العنف ضدهن يصل إلى حد الإبادة الجماعية.



ويقول تقرير اللجنة إن آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا فقدوا بسبب "الإبادة الجماعية الكندية" حتى الآن.



وقال ترودو للصحفيين في فانكوفر: "نحن نقبل نتائج مسؤولي اللجنة بأن ذلك يمثل إبادة جماعية".



وتابع: "لكن تركيزنا يجب أن يكون على الأسر والمجتمعات التي عانت من الفقدان وعلى الأنظمة التي أضرت مرارا بالنساء والفتيات من السكان الأصليين في أنحاء البلاد".



وأوضح أن حكومته ستقدم خطة عمل في الأشهر المقبلة للتعامل مع التوصيات الـ 231 الواردة في التقرير.

