ماجد المصري يحضر العرض الخاص لـ"كازابلانكا"

احتفل وليد منصور، منتج فيلم الإثارة والتشويق والأكشن "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، بعرض العمل داخل سينما مول بوينت 90 بالقاهرة، بحضور المؤلف هشام هلال وفريق عمل الإنتاج والإخراج والتصوير وعدد من الصحفيين والأصدقاء المقربين من نجوم الفن، استعدادًا لطرحه فى موسم عيد الفطر للجمهور.



وحرص على الحضور، لتهنئة وليد منصور، عدد من النجوم منهم خالد الصاوي وحرمه مي، ماجد المصري ونجليه آدم والمخرج أحمد المصري، المطرب مصطفى حجاج، المنتج هاني محروس وحرمه، راندا البحيري وجيهان خليل ورنا سماحة وإبراهيم السمان بطل كريزي تاكسي وائل عبد العزيز ونسرين نوبير ملكة جمال العرب وغيرهم ممن تبادلوا التهاني مع وليد منصور والقائمين على العمل على أن يتم الاحتفال الرسمي بطرحه في أول أيام عيد الفطر المبارك بحضور جميع أبطال "كازابلانكا".



كما حضر نجم العمل متاخرًا بسبب ارتباك تحديد يوم وقفة عيد الفطر، حيث انصرف الجميع عقب انتهاء العرض مباشرة لتناول السحور في الدقائق قبل الأخيرة من مدفع الإمساك.



"كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمى.