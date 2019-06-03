استهداف مقر لحزب الدعوة في البصرة دون وقوع إصابات

استهدف مسلحون مجهولون، الإثنين، مقرًا لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، وسط البصرة جنوبي العراق، بالقنابل اليدوية، وفق مصدر عسكري.



وقال الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف نايف، إن ”المسلحين استهدفوا مقر حزب الدعوة في منطقة الجمعيات وسط البصرة بالقنابل“.



وأشار إلى أن الهجوم ”خلف أضرارًا مادية بالمبنى من دون وقوع إصابات بشرية“.



وأوضح نايف أن ”الجهة التي نفذت الهجوم ودوافعها لا تزال مجهولة لدى قوات الأمن، خصوصًا وأن الهجوم يأتي بعد يوم واحد من هجوم استهدف مقر الحزب الشيوعي وسط البصرة“.



وزرع مسلحون مجهولون، يوم الأحد، عبوة ناسفة داخل مقر الحزب الشيوعي وسط البصرة، وتسبب انفجارها بأضرار مادية في المبنى الذي كان خاليًا لحظة استهدافه. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجومين.