سياحة النواب تهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك
بعث النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتوجه " صدقى " فى برقيته بالدعاء الى المولى عز وجل فى أن تحقق مصر كل ماتصبو اليه بقيادة الرئيس السيسى لاستكمال تحقيق المشروعات القومية الكبرى فى جميع محافظات ومدن وقرى مصر واستمرار مسيرة النهضة والتنمية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم وفي ظل قيادتكم الحكيمة آماله وطموحاته في التقدم والرفعة والازدهار.
وقال النائب عمرو صدقى إن شعب مصر وجميع مؤسسات الدولة يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى مخلصين وأمناء ويباركون ويؤيدون كل خطوات الرئيس على الصعيدين الداخلي والخارجي وكلنا نحرص كل الحرص على تنفيذ خططكم الطموحة ومواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.