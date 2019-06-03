ضبط 3 تجار مخدرات قبل ترويجهم طن و350 كيلو بانجو في العيد

قبل ساعات من عيد الفطر، نجحت وزارة الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم طن و350 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الإسماعيلية والسويس، قيام شخصين سبق إتهامهما في قضية مخدرات، مقيميان بدائرة قسم شرطة الجناين بالاشتراك مع سائق مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، بالاتجار في المواد المخدرة واعتزامهم نقل كمية من نبات البانجو المخدر من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لترويجها على عملائهم خلال فترة العيد.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق مُستقلين سيارة نقل قيادة الثالث وبحوزتهم طن و350 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر ومبلغ مالى وهاتفي محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.