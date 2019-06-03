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الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:12 ص

هبوط أول طائرة لنقل الركاب بمطار تمنهنت الليبى منذ فبراير

هبوط أول طائرة لنقل
هبوط أول طائرة لنقل الركاب بمطار تمنهنت الليبى منذ فبراير
عبير سليم
dostor.org/2652415

أعلن مصدر أمني بقوة حماية مطار تمنهنت الدولي جنوب ليبيا، في تصريح صحفي، هبوط أول طائرة رحلات منذ خمسة أشهر، تابعة للخطوط الجوية الإفريقية الأحد بمطار تمنهنت قادمة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر بحسب ما نقلت عنه صحيفة الأيام الليبية، أن هذه الرحلة المدنية تعتبر الأولى منذ بداية العام حيث توقفت الرحلات الجوية بفعل العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة في شهر فبراير، وحظر الطيران، والهجوم الذي تعرض له المطار في إبريل الماضي

وكانت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا، قد صرحت عن تسيير رحلات جوية إلى الجنوب تتنوع بين خدمية لنقل السيولة النقدية والشحنات الدوائية ونقل الركاب.

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