كندا تعلق عمل سفارتها في فنزويلا على خلفية الأوضاع السياسية

علقت كندا عملياتها في سفارتها في فنزويلا يوم الأحد، قائلة إن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لن يجدد تأشيرات دخول دبلوماسييه، وقال وزير الخارجية كريستيا فريلاند في بيان إن كندا ليس لديها خيار.



قال فريلاند: "لقد اتخذ النظام في فنزويلا، خطوات للحد من قدرة السفارات الأجنبية على العمل في فنزويلا، وخاصة تلك التي تدافع عن استعادة الديمقراطية في فنزويلا".



وأضاف: "لسوء الحظ، في نهاية هذا الشهر، لن يكون الدبلوماسيون الكنديون في فنزويلا في وضع يمكنهم من الحصول على الاعتماد الدبلوماسي في ظل نظام مادورو، وستنتهي صلاحية تأشيراتهم، لذلك، لم يعد أمامنا خيار سوى تعليق عملياتنا مؤقتًا في سفارة كندا في فنزويلا، فعالة على الفور".



