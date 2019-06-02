الجبير: تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن تحريف قطر للحقائق أمر غير مستغرب.



وقال الجبير، في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد، إن قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".



وأوضح أن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات".