القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
عالم
السبت 01/يونيو/2019 - 10:18 م

"قرقاش": المنطقة لا تريد الحرب لكنها ضاقت ذرعًا بـ"التنمّر الإيراني"

وزير الدولة الإماراتي
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
أ ش أ
dostor.org/2651175

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، لكن شدد على أن المنطقة "ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني".
ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن قرقاش قوله - في تغريدة عبر حسابه في موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إنه مع نهوض الدور المركزي للسعودية يتراجع دور الصغار والمخربين، مضيفا أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار، وهذا تطور إيجابي.
وكانت القمتان الطارئتان (الخليجية والعربية) اللتان عقدتا - في مكة المكرمة أمس الأول - قد رفضتا تدخلات إيران، وطالبتا بتدعيم القدرات لردع طهران.
وأجمع قادة الدول العربية- في كلماتهم بمكة المكرمة- على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ حوالي 22 ساعة

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ يوم

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ يومين

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ يومين

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

الآن

محمد صلاح يتقدم بالهدف الأول لليفربول أمام توتنهام

تامر مرسي يتعاقد مع يوسف الشريف على مسلسل لرمضان 2020

رفع درجات الاستعداد لاستقبال احتفالات عيد الفطر بالمحافظات

محمد الباز يكتب: رقيق الأرض.. صرخة نظمى لوقا فى وجه الأحياء الموتى

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

ألبومات الصور

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

رئيس أزهر الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية لبحث السلبيات

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

رياضة

أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا

صلاح يعانق ذات الأذنين.. ليفربول بطلًا لدوري أبطال أوروبا

هاني السيد يفوز بتصميم كأس "مان أوف ذا ماتش" ببطولة أمم أفريقيا

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

الرئيس نيوز

وزيرة السياحة تهنئ "صلاح": "كل المصريين جنبك"

بالصور.. صلاح يقود احتفالات "ليفربول"

مقتل شاب في "اعتصام الخرطوم" بطلق ناري في الرأس

بالصور.. هدف "صلاح" التاريخي في مرمى توتنهام

500 ألف جنيه وراء سقوط مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة

كشكول

برقم الجلوس... احصل على نتيجة الإعدادية ببورسعيد

زيادة أعداد الطلاب بكليات الطب تثير القلق.. وإنذار "التعليم الطبي" يتصدى للتطبيق

محافظ بورسعيد يستقبل الطالب "رومانى" رابع العالم فى الكيمياء الحيوية

جامعة سوهاج تنشئ وحدة للارشاد الأكاديمى لطلاب الطب البشري

جامعة الأزهر تنعي طالب الشريعة والقانون

الأمصار

إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

بـ"سرواله الداخلي".. شرطي يطارد 4 لصوص هاجموا محل مجوهرات

اقتصاد إيران يدخل دائرة الموت.. و"كارثة حقيقية" تحدق بالنظام

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تمساح ضخم يقتحم منزلًا.. والشرطة تنقذ الموقف

مركبة "دراجون" الفضائية تعود إلى الأرض قريبًا

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

مشروبات الطاقة تؤثّر على ضربات القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎