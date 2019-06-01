"قرقاش": المنطقة لا تريد الحرب لكنها ضاقت ذرعًا بـ"التنمّر الإيراني"

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، لكن شدد على أن المنطقة "ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني".

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن قرقاش قوله - في تغريدة عبر حسابه في موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إنه مع نهوض الدور المركزي للسعودية يتراجع دور الصغار والمخربين، مضيفا أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار، وهذا تطور إيجابي.

وكانت القمتان الطارئتان (الخليجية والعربية) اللتان عقدتا - في مكة المكرمة أمس الأول - قد رفضتا تدخلات إيران، وطالبتا بتدعيم القدرات لردع طهران.

وأجمع قادة الدول العربية- في كلماتهم بمكة المكرمة- على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.