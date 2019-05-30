مطار القاهرة يستقبل 12 رحلة "مصر للطيران" قادمة الأراضي المقدسة

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولى، بأن الصالة ستستقبل طوال اليوم الخميس، 12 رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية قادمة من الأراضى الحجازية لنقل حوالى 2500 معتمرا مصريا عقب أدائهم مناسك عمرة شهر رمضان المعظم، فى إطار الاسطول الجوى الذى تسيره الشركة خلال الشهر الكريم لنقل المعتمرين .



وأضاف المصدر، أن الصالة الموسمية ستستقبل 7 رحلات جوية قادمة من مطار جدة، و5 رحلات قادمة من مطار المدينة المنورة، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن وخاصة كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة منهم.



وأشار إلى أن رحلات الشركة الوطنية "مصر للطيران" شهدت منذ انطلاق موسم عمرة شهر رمضان الكريم، انتظاما كبيرا فى مواعيد الإقلاع والهبوط، لافتا إلى عدم تلقى غرفة العمليات بميناء القاهرة الجوى أية إخطارات من جانب المعتمرين.