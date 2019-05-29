مجهولون يستهدفون سيارة مسؤول سعودي سابق في جازان

شكلت الأجهزة الأمنية السعودية، مساء يوم الثلاثاء، فرقًا مختصة من الشرطة للبحث عن مجهولين أطلقوا الرصاص على سيارة مسؤول سابق بمنطقة جازان وتمكنوا من الفرار.



وذكرت وسائل إعلام محلية، إن الحادثة يسودها الغموض، وما زالت الشرطة بمحافظة العارضة في منطقة جازان، تتحرى عن الجناة الذين استهدفوا المسؤول السابق، ولم يفلحوا في ذلك بعدما أطلقوا النار صوب مركبته التي لم يكن بداخلها.



ووفق تحقيقات الشرطة، تبين أن رصاصتين اخترقتا زجاج سيارة المسؤول السابق، إحداها تم تصويبها باتجاه مقعد السائق.



وعثرت الفرق الأمنية على هاتف جوال بجوار السيارة، تشير الدلائل الأولية إلى أنه قد يعود إل أحد الجناة أثناء هروبهم من المكان.