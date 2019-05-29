مترو الأنفاق: انتشار الشرطة النسائية فى المحطات خلال عيد الفطر

قال أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، إن هناك تعليمات مشددة من قبل المهندس علي فضالي، رئيس الشركة، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين المواطنين في المترو خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.



وأضاف "المتحدث الرسمي لشركة المترو"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك انتشار للشرطة النسائية على كافة أرصفة المحطات بخطوط المترو الثلاثة، خاصة المحطات التي تشهد تكدس شديد مثل "رمسيس، والسادات وحلوان وشبرا الخيمة"؛ وذلك لمنع أى مضايقات من الممكن أن تحدث في المرفق.



وأكد "عبدالهادى"، على أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لشرطة النقل والمواصلات، بالتعاون مع شركة مترو الأنفاق، وذلك من أجل منع أى من المخالفين دخول المرفق وذلك لعدم نزع راحة المواطنين.