اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري الممتاز

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام المقاولون العرب ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز، والتي كانت مقررة غدا الثلاثاء.



وتلقى الأهلي إخطارا رسميا من اتحاد الكرة المصري بتأجيل المباراة إلى موعد غير محدد حتى الآن.



وذكر الاتحاد في خطابه إلى الناديين أنه تقرر تأجيل المباراة "إلى موعد سيحدد فيما بعد - نظرا لانعقاد مجلس إدارة الاتحاد غدا لعرض التصور النهائي لجدول المسابقة".