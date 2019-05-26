التأمين الصحى فى إنجلترا يدعو المواطنين لتلقى التطعيم ضد الحصبة

حثت هيئة التأمين الصحي في إنجلترا، أي شخص لم يتم تطعيمه ضد مرض الحصبة أو لديه طفل فاتته جرعة اللقاح، أن يتوجه للطبيب للحصول على التطعيم على ضوء تفشي مرض الحصبة على نطاق واسع في أوروبا.



وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا قلقة بشكل خاص بشأن الأسر والطلبة الذين يحتمل سفرهم إلى أوروبا مع حلول فصل الصيف، وهو الموسم الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بالحصبة في المملكة المتحدة العام الماضي.



ويحذر الخبراء من أن الحصبة ليست مرضا تافها، ويمكن أن تقتل من يعانون من ضعف الجهاز المناعي، في حين أن المضاعفات يمكن أن تشمل التهاب السحايا والتهاب الدماغ وتلف العين.



ويظهر أحدث تقرير صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها وجود 1548 حالة إصابة بالمرض شديد العدوى في أبريل الماضي، واستمرت الأرقام في الزيادة مقارنة بالشهرين السابقين وكانت الأعلى في فرنسا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وألمانيا.