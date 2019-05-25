رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكوى ضعف المياه بالأقصر

وجه العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، بضرورة متابعة شكاوى المواطنين وحلها فورا وبناء على شكوى أحد المواطنين على بريد القراء بصفحة مجلس مدينة الأقصر بشأن ضعف المياة بنجع القباحي الغربي.



كلف رئيس مدينة الأقصر، رئيس حي شرق ببحث الشكوى والعمل على حلها فورا، حيث تم ارسال اشاره من غرفة عمليات المدينة لشركة المياه للافادة واتخاذ اللازم، ومتابعتهم من قبل رئيس حى شرق، وهو ما تم بالفعل حيث أفاد حسن خليدي رئيس حي شرق وأفاد وقال " بأنه تم ورود هذه الشكوي سابقا وتم الإتصال بمحطة المياه بشرق السكه وافادو بأن ضعف المياه هو مشكله عامه تتزامن مع فصل الصيف بسبب كثرة الإستخدام وارتفاع درجة الحرارة.



وتم إبلاغ الشركه القابضة اليوم، بالشكوي ببلاغ رسمي عن طريق غرفة العمليات بناءا على توجيهات رئيس مدينة الأقصر.