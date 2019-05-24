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الجمعة 24/مايو/2019 - 08:58 ص

"مصر للطيران" تسير 10 رحلات جوية إلى السعودية لنقل المعتمرين

مصر للطيران تسير
محمود السعدى
dostor.org/2641525

صرح مصدر مسئول بالصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولى، بأن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ستسير طوال اليوم الجمعة، 10 رحلات إلى مطاري المدينة المنورة وجدة بالمملكة العربية السعودية، لنقل أكثر من 2500 معتمر مصري لأداء مناسك عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

وأضاف المصدر، أن رحلات الشركة الوطنية قد شهدت انتظام جميع رحلاتها، كما تم توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لضيوف الرحمن، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة منهم.

وأشار إلى أنه على مدار الشهر الكريم، يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعاونة والجمارك والحجر الصحى بالصالة الموسمية، لتقديم موسم عمرة يليق بإمكانيات وزارة الطيران المدني.

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